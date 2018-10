Schuttevaer Premium Pleidooien voor Rijnverdieping tijdens Duitse Koningsvaart (video) Facebook

MAINZ 11 oktober 2018, 13:43

‘We weten dat binnenvaartschepen een voorsprong hebben als je hun CO2-uitstoot vergelijkt met die van vrachtwagens. Maar om deze voorsprong te behouden, is een omschakeling nodig naar schonere motoren en brandstoffen. Dit is een van de zaken waaraan we samen werken', zei Koning Willem-Alexander woensdag 10 oktober in Mainz tijdens een werkbezoek aan de Duitse deelstaten Rijnland-Palts en Saarland. Ook de gevolgen van de lage Rijnwaterstand kwamen aan de orde.