Varend ontgassen in Zeeland

Twitter

Vlissingen 11 oktober 2018, 16:00

Na het verbod op varend ontgassen in Noord-Brabant en Zuid-Holland is het sinds 1 juli 2018 ook in Zeeland verboden. De provinciale milieuvergunning van Zeeland is hiervoor op 9 juni 2017 al gewijzigd, maar de provincie besloot toen de sector nog een jaar de tijd te geven om met oplossingen te komen.