Schuttevaer Premium ‘Duits parlement schaft kanaalrechten toch af' Facebook

Twitter

Email KALKAR 10 oktober 2018, 11:00

De Duitse kanaalrechten worden in 2019 vrijwel zeker niet meer geheven. Hoewel de afschaffing was toegezegd, staan ze nog steeds in de begroting van het verkeersministerie (BMVI). Reinhard Klingen, hoofd vaarwegen en scheepvaart van het ministerie, rekent op een parlementaire meerderheid.