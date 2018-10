Schuttevaer Premium Onderzoek naar ‘vaste laag' in de Waal bijna klaar Facebook

Twitter

Email DEN HAAG 9 oktober 2018, 08:02

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) informeert de Tweede Kamer ‘binnenkort' over het onderzoek ‘Duurzame bodemligging Rijntakken'. Dat schrijft ze in antwoord op schriftelijke vragen van SGP-Tweede Kamerlid Chris Stoffer over de ‘vaste laag' in de Waal.