Schuttevaer Premium 'ILT constateerde geen wegmengen van afval in brandstof'

Twitter

DEN HAAG 9 oktober 2018, 08:55

‘Partijen in de brandstofmarkt realiseren zich onvoldoende de vergaande doorwerking van de REACH-regelgeving op hun eigen bedrijfsprocessen.' Dat schrijft staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) in antwoord op schriftelijke vragen van Tweede Kamerlid Frank Wassenberg (Partij voor de Dieren) over ‘illegale en giftige mengsels in stookolie'. Ze wil het niet bestempelen als ‘milieucriminaliteit'.