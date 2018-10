Schuttevaer Premium Van Oord en DI gaan in Polen baggeren Facebook

Twitter

Email ROTTERDAM 8 oktober 2018, 21:21

In consortium gaan Van Oord en DEME-dochter Dredging International (DI) in Polen de circa 62 kilometer lange vaargeul tussen ?winouj?cie en Szczecin uitbaggeren. Met de opdracht is een bedrag gemoeid van 313 miljoen euro dat deels wordt medegefinancierd door de Europese Unie.