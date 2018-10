Borealis bouwt nieuwe PDH-fabriek in Kallo Facebook

Het Oostenrijkse petrochemiebedrijf Borealis heeft aangekondigd dat ze een nieuwe fabriek gaat bouwen op haar bestaande site in Kallo. Het gaat om een propaandehydrogenatiefabriek (PDH), waarin de nieuwste technologieën zullen worden toegepast op het gebied van duurzame productie en energie-efficiëntie.

1 / 1 De bestaande locatie van Borealis in Antwerpen. (Foto Borealis) De bestaande locatie van Borealis in Antwerpen. (Foto Borealis)

De geplande bouw van een nieuwe propaandehydrogenatiefabriek (PDH), die propaan omzet in 750.000 ton propyleen per jaar, was al een tijd lang bekend. Van propyleen kan polypropyleen worden gemaakt, een multi-inzetbare kunststof die onder andere in de automobielindustrie wordt gebruikt.

Borealis beslist nu deze fabriek te bouwen in de haven van Antwerpen. De mega-investering moet van de fabriek een van grootste PDH-fabrieken ter wereld maken. De fabriek zal gebruik maken van een recycleerbare, chroomvrije katalysator waardoor het energieverbruik, het afval én de CO²-emissie zullen worden teruggeschroefd. De investering wordt ondersteund door de Vlaamse regering, die vier miljoen euro strategische ecologiesteun heeft toegekend aan het project.

Aantrekkingskracht

Minder dan een maand geleden kondigde Sea-Mol, een joint-venture van Mol Chemical Tankers en Sea-Invest, nog aan dat ze voor de haven van Antwerpen had gekozen voor de bouw van een opslagtankterminal, goed voor een investering van 300 à 400 miljoen euro.

Jacques Vandermeiren, CEO Havenbedrijf Antwerpen: ‘Na de recente aankondiging van Sea-Mol, bevestigt deze beslissing van een toonaangevende speler zoals Borealis opnieuw dat wij, als grootste chemische cluster in Europa, een sterke aantrekkingskracht hebben op internationale investeerders. Deze mega-investering zal deze positie alleen maar versterken en daardoor essentieel bijdragen aan de duurzame toekomst voor onze haven.'

Marc Van Peel, schepen voor haven: ‘Decennialang speelt onze haven al een hoofdrol in de petrochemische sector, dankzij onze innovatieve kracht en lokale knowhow. Met deze nieuwe investering wordt dit historisch belang opnieuw versterkt én bestendigd.' (DvdM / Havenbedrijf Antwerpen)