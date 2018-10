Baggerbedrijf De Boer wint met groen schip onderhoudscontract Delfzijl Facebook

Twitter

Email DELFZIJL 5 oktober 2018, 21:37

Het vijfjarige baggeronderhoudscontract voor de haven van Delfzijl is dinsdag 2 oktober ondertekend door Groningen Seaports CEO Cas König en directeur Kees van de Graaf van Baggerbedrijf de Boer uit Sliedrecht. In het winnen van de aanbesteding speelde de verduurzaming van het injectievaartuig Airset een belangrijke rol.

De aanbesteding werd gewonnen op basis van economisch meest voordelige inschrijving waarbij milieu-eisen, zoals de vermindering van de uitstoot van kooldioxide (CO2) en stikstofoxide (NOx), een belangrijke rol speelden. Speciaal hiervoor besloot Baggerbedrijf De Boer de Airset dusdanig om te bouwen, dat het schip voldoet aan de Euro 6-normering. Deze van oorsprong uit de vrachtwagenindustrie afkomstige normering, geeft aan dat er tot vijf keer minder minder stikstofoxide uitstoot plaatsvindt dan de, in de aanbesteding gevraagde IMO Tier 3-eis.

Natuurwaarden

‘Het Waddengebied heeft unieke natuurwaarden', licht directeur Kees van de Graaf van Baggerbedrijf De Boer toe. ‘Onze jarenlange samenwerking met Groningen Seaports heeft al geleid tot de ontwikkeling van de "Airset-methode", waarbij we door middel van het injecteren van water en lucht het slib los woelen, waarna het op natuurlijke wijze naar zee stroomt. Met de nu doorgevoerde verduurzamingsslag van de Airset lopen we jaren voor op de wet- en regelgeving.'

Het is noodzakelijk om de haven van Delfzijl, inclusief de toegangsgeul Paapsand Süd, op diepte te houden. Daardoor kan de scheepvaart veilig en verantwoord gebruik blijven maken van de haven van Delfzijl. Als er niet gebaggerd wordt, slibt de haven namelijk dicht.

Baggerbedrijf De Boer is een middelgroot baggerbedrijf, gevestigd in Sliedrecht. De activiteiten van het bedrijf bestaan uit baggeren en het verrichten van metingen en andere waterbouwkundige werkzaamheden in de breedste zin van het woord. Het familiebedrijf bestaat zo'n halve eeuw en is uitgegroeid tot een organisatie met ongeveer 150 medewerkers en 30 schepen. In het buitenland opereert het bedrijf onder de naam ‘Dutch Dredging'.

Generatormotor

De Airset is voorzien van moderne Paccar/DAF Euro VI motoren, die draaien op een combinatie van diesel en Ad-Blue. Deze motoren zijn tot volle tevredenheid geïnstalleerd als voortstuwing, pomp aandrijving en zelfs als generatormotor, wat voor Paccar/DAF een noviteit is. Additioneel is gekozen voor een nabehandelingssysteem voor de uitlaatgassen.

Tenslotte heeft het injectievaartuig nog een aantal andere verbeteringen ondergaan, waaronder het grotendeels vernieuwen van de bemanningsverblijven, groot onderhoud aan de waterinjectie installatie en nieuwe elektrotechnische verbeteringen zoals het aanbrengen van ledverlichting op het gehele schip. (HZ/Groningen Seaports)