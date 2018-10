Schuttevaer Premium Overal waar u vaart: Na een lange hete zomer… Facebook

Drachten 4 oktober 2018, 14:00

Wat een zomer hebben we gehad. Na een winter met heel hoog water volgde een zomer met heel laag water. Een grote tegenstelling. We hebben zelfs hier in het noorden de gevolgen ondervonden. Schutregimes werden aangepast om te zorgen dat de zouttong niet te ver het binnenland binnendrong. Verder viel het hier gelukkig mee. Wel wilde hier en daar een brug niet goed open vanwege de hitte. Dan zijn we toch wel erg blij dat er de afgelopen jaren veel aquaducten zijn gebouwd. Daarmee voorkom je ook dit probleem.