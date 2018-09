Schuttevaer Premium Keulen staat aanleggen aan de kade weer toe Facebook

KEULEN 29 september 2018, 22:36

Het algehele afmeerverbod aan de kade in Keulen is na ruim een half jaar van de baan. Dat blijkt uit aankondigingen van de Keulse havendienst HGK (Häfen und Güterverkehr Köln) en de gemeente Keulen. Vanaf 1 oktober is vastmaken aan de 1,4 kilometer lange kade voor bepaalde schepen weer toegestaan. Het gaat om een tijdelijke maatregel in afwachting van verdere plannen.