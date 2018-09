Pieter Verschoor VHN's Havenmeester van het Jaar 2018 Facebook

Havenmeester Pieter Verschoor van Hardinxveld-Giessendam werd donderdag 27 september in Scheveningen, tijdens het congres van de Vereniging van Havenmeesters in Nederland, uitgeroepen als Havenmeester van het Jaar 2018.

De trotse Pieter Verschoor, Havenmeester van het Jaar 2018, met 'zijn' telegraaf. (Foto VHN)

De ‘oude' bokaal Havenmeester van het jaar 2017, uitgereikt aan Leen Paans mocht in Dordrecht blijven. Het was bestuurslid Verschoor zelf die een nieuwe trofee had geïntroduceerd, in de vorm van een telegraaf. Juryvoorzitter Aart Hiemstra liet hem er het dichtgeplakte plaatje voor 2018 op plakken. Bij de onthulling was Verschoor uiterst verrast zijn eigen naam te lezen.

Volgens de jury werd Pieter genomineerd vanwege zijn grote inzet voor de Vereniging van Havenmeesters in Nederland, waar hij naast bestuurslid de zo belangrijke rol van relatiemanager vervult. Aandacht voor de leden, een kaartje, bloemetje bij bijzondere gelegenheden, maar ook de aankoop van de relatiegeschenken, de uitingen van de vereniging zoals vlag, banners en badges etc. ‘Pieter zorgt ervoor dat het bestuur haar rol op een goede wijze kan invullen, kortom de smeerolie van de VHN.' (DvdM)