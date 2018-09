Schuttevaer Premium IJsselmeerregio wil investeren in bredere Kornwerdersluis Facebook

MEPPEL 26 september 2018, 22:03

Noord-Nederlandse bedrijven en overheden willen 73,5 miljoen euro bijdragen in de 205 miljoen euro die is gemoeid met verbreding van de sluis bij Kornwerderzand. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft woensdag 26 september hun ‘bidbook' in ontvangst genomen tijdens een werkbezoek aan Meppel.