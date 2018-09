Schuttevaer Premium Douane vindt 62 kilo cocaïne tussen de bananen en coquilles Facebook

Twitter

ROTTERDAM 22 september 2018, 11:36

Tijdens een controle in de Rotterdamse haven heeft de douane dinsdag 18 september drie kleine partijen van 23, 22 en 17 kilo cocaïne in beslag genomen. De verdovende middelen zaten verstopt in het motorgedeelte van drie koelcontainers die waren aangevoerd vanuit Colombia en Peru.