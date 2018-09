Contargo-terminal Neuss nu ook hub voor zeehavens Facebook

Contargo heeft in Neuss vrijdag 21 september haar uitgebreide en gemoderniseerde containerterminal officiëel geopend. De trimodale terminal in de Floßhafenstraße fungeert na de uitbreiding tevens als een hub voor de zeehavens Rotterdam en Antwerpen.

1 / 1 Met twee nieuwe kranen bij de drie bestaande is de overslagcapaciteit in Neuss verdubbeld tot 200.000 containers. (Foto Contargo) Met twee nieuwe kranen bij de drie bestaande is de overslagcapaciteit in Neuss verdubbeld tot 200.000 containers. (Foto Contargo)

Tijdens de uitbreiding in minder dan twee jaar is de terminal steeds operationeel gebleven. De oppervlakte is bijna verdrievoudigd naar 84.000 m2 en er zijn twee nieuwe kranen bijgekomen. De overslagcapaciteit van de terminal is verdubbeld tot 200.000 containers. Contargo kan nu in Neuss vijf kranen inzetten voor de containeroverslag. Om twee treinen tegelijk te kunnen afhandelen is het spoor verlengd tot 1.400 meter.

Hub voor zeehavens

Door de uitbreiding kan Contargo de terminal in Neuss ook gebruiken als een hub voor de zeehavens van Rotterdam en Antwerpen. Als gevolg van de lange wachttijden voor binnenschepen in deze havens vaart Contargo sinds enige tijd alleen nog naar de grotere zeehaventerminals. Hierdoor wordt de omloopsnelheid van de binnenschepen verhoogd. In de toekomst worden containers van andere Contargo-terminals in Neuss geconsolideerd.

Neuss behoort niet alleen tot de grootste terminals binnen de Contargo-groep, maar is ook een van de modernste. De extra ruimte voor vrachtwagens en de geoptimaliseerde processen bij het in- en uitchecken verminderen de druk op de wegen in de haven.

Door de combinatie van OCR-gates, een drive-by-kiosk en self-check-in, het gatehouse en door Contargo zelf ontwikkelde software zal de doorlooptijd voor vrachtwagens op de terminal halveren.

Jaarlijks 2,2 miljoen teu

Met een jaarlijks transportvolume van 2,2 miljoen teu behoort Contargo tot de grote logistieke containernetwerken in Europa. Contargo integreert het containervervoer tussen de westelijke zeehavens, de Duitse Noordzeehavens en het Europese achterland.

De onderneming heeft in Duitsland, Frankrijk en Zwitserland 24 containerterminals. Op nog eens zeven locaties in Duitsland, Nederland en België is Contargo met een kantoor vertegenwoordigd. Bovendien exploiteert de onderneming eigen scheeps- en spoordiensten. De 996 medewerkers realiseerden in 2017 een jaaromzet van 471 miljoen euro. (DvdM)