AMSTERDAM 22 september 2018, 11:00

Het volledige bestuur over het Amsterdamse water is aan Waternet gegeven en dat is een heel kwalijke zaak, vindt de Amsterdamse scheepsreparateur André Elout. Hij is naar de Raad van State in Den Haag gestapt om dit aan de kaak te stellen.