EEFDE 19 september 2018, 12:00

Een klein halfuur nadat een schip tegen de drempel van Eefde aan had gezeten, krijg ik al bericht van een schipper dat de sluis is gestremd... Wat is er aan de hand? Ik sta juist op het punt naar een gebruikersoverleg te gaan dat eenmaal in de zes weken plaatsheeft. Dat komt op zich goed uit, aangezien de personen die je dan nodig hebt ook daar aanwezig zijn.