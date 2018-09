Overslag Dordrecht stijgt met 38,3% naar 3,7 miljoen ton Facebook

De overslag van Dordrecht Inland Seaport steeg in de periode 2013 tot en met 2017 met meer dan een miljoen ton tot ruim 3,7 miljoen ton. Dat is volgens de gemeente Dordrecht en het Havenbedrijf Rotterdam een tastbaar resultaat van de revitalisering en upgrading van de Dordtse zeehavens die zo'n vijf jaar geleden is ingezet.

Havenbedrijf Rotterdam en gemeente Dordrecht vieren vijf jaar samenwerking

De totale overslag steeg in vijf jaar met 1.029.295 ton (38,3%) naar ruim 3,7 miljoen ton. De overslag van non-bulk (containers en stukgoed) groeide vanuit het niets naar 149.331 ton, droog massagoed met 33,2% naar bijna 2,9 miljoen ton en nat massagoed met 30,8% naar 696.147 ton.

Dat de nieuwe richting geen windeieren legt was maandag 17 september één van de conclusies bij de opening van het volledig hernieuwde bedrijventerrein Louterbloemen in Dordrecht Inland Seaport door Maarten Burggraaf (wethouder Gemeente Dordrecht), Ronald Paul (Chief Operating Officer Havenbedrijf Rotterdam) en Leen de Koning (voorzitter BIZ Louterbloemen/Duivelseiland).

Mooie mijlpaal

‘Vandaag is een mooie mijlpaal richting een nog betere toekomst bereikt', zei wethouder Burggraaf. ‘De revitalisering wordt weerspiegeld in stijgend vertrouwen van ondernemers in het gebied. Niet alleen is het aantal bedrijven toegenomen, maar ook daar reeds gevestigde ondernemers hebben de afgelopen tijd fors geïnvesteerd in het gebied. Ik denk dan aan Standic, Silo Dordrecht, ZHD, Jansen Reycling group, Meijndert Tanktransport, Quartzline, VSM, DSV Air&Sea BV, Engie, Valk Logistics en Dimco. Goed voor de economie, maar ook voor de werkgelegenheid!' Eind vorig jaar waren er meer dan 4.000 mensen aan het werk in Dordrecht Inland Seaport.

Hotspot

De gemeente en havenbedrijf hebben gezamenlijk zo'n vier miljoen euro geïnvesteerd in de ‘make over' van Louterbloemen, die onder andere bestond uit het herinrichten van de openbare ruimte. Ook is er een convenant afgesloten voor een betere handhaving door BOA Rotterdam en Stadsbeheer Dordrecht.

‘Naast de opknapbeurt voor Louterbloemen hebben we ook de havens op diepte gebracht en Kilkade 7 gereed gemaakt voor verdere ontwikkeling', vulde Ronald Paul van het Havenbedrijf Rotterdam aan.

‘Ook zijn de OV-verbindingen, onder andere met NS station Dordrecht, sterk verbeterd. Voor de komende jaren staat dan de optimalisatie van de Wilhelminahaven op het programma, met onder meer ligplaatsen voor de binnenvaart en een duwbakvak. Dordrecht groeit zo echt uit tot een hotspot voor bulkoverslag, maritieme maakindustrie en logistiek dienstverleners.'

Dordrecht Inland Seaport beslaat zo'n 290 hectare, waarvan 172 hectare bedrijfsterrein. De maximale diepgang voor scheepvaart bedraagt 9,45 meter.