Op 15 en 17 september heeft Sas van Vreeswijk in opdracht van Rijkswaterstaat de derde en vierde sluisdeur van de nieuwe 3e kolk Beatrixsluis succesvol geplaatst. Daarmee zitten alle vier de sluisdeuren nu op hun plek.

1 / 1 Het invaren van de derde sluisdeur in de 3e kolk van de Beaxtrixsluis (Foto RWS Rindert van der Toren) Het invaren van de derde sluisdeur in de 3e kolk van de Beaxtrixsluis (Foto RWS Rindert van der Toren)

De eerste sluisdeur is op 23 augustus succesvol geplaatst. Op 25 augustus volgde de tweede deur, na een dag uitstel vanwege de harde wind. Het buitenhoofd (Lekzijde) was daarmee van twee sluisdeuren voorzien.

Op 15 en 17 september volgden de derde en vierde deur in het binnenhoofd (kanaalzijde). De laatste deur stond op 17 september om 13.05 uur op zijn plek op de onderrolwagens. Het plaatsen van alle deuren was een precisiewerk dat heel wat uren in beslag nam. De deuren zijn elk 28 x 14 x 6.25 meter in omvang en per stuk 490.00 kilo zwaar.

Ook bij de plaatsing van deze twee deuren keek veel publiek toe. Ditmaal vanaf de brug. Een toeschouwer: ‘Nu we zo dichtbij konden staan, besef ik pas echt hoe groot deze deuren zijn. De werkmannen die ernaast stonden, leken opeens mini-mensen.'

De toeschouwers zagen hoe deze deuren over de gehele 3e kolk heen langzaam op hen afkwamen en vlak voor de brug werden neergelaten. Een andere toeschouwer: ‘Het was uniek om de vlinderkleppen van zo dichtbij te zien en in het water te zien zakken. Die zie je nooit meer terug.'

Afbouw en testen per set

Na het plaatsen worden de pennenbaan en het aandrijfportiek op de deur bevestigd en worden de aandrijvingen van de vlinderkleppen geplaatst en aangesloten. Daarna begint het testen van de deuren. Sas van Vreeswijk doet metingen en proeven om te testen of de deur de kolk waterdicht afsluit en controleert de werking van de motoren en of de deuren goed open en dicht bewegen. Vanaf dat moment volgt er een lange periode van testen van software en sensoren en als allerlaatste een volledige test of alle afzonderlijke componenten ook goed in samenhang met elkaar werken.

Dit alles wordt eerst voor de deuren 1 en 2 doorlopen, dat duurt tot het einde van dit jaar. Daarna volgt, met de geleerde lessen en opgedane inzichten, de afbouw en het testen van de deuren 3 en 4. Helemaal aan het eind wordt het nieuwe complex in zijn geheel getest met alle aanwezige componenten.

Waarom vier deuren?

De 3e kolk heeft dus vier sluisdeuren in totaal, twee aan iedere kant. Het voordeel hiervan is dat als een deur defect of in onderhoud is, er altijd nog een tweede deur in bedrijf is en het schutten gewoon door kan gaan. Correctief en gepland onderhoud kunnen bovendien dankzij het rol- en droogzetsysteem in de deurkas gebeuren, de deur hoeft daarvoor niet op transport. Ander voordeel is het Schutten XL: bij gebruik van de twee buitenste sluisdeuren, is de kolk effectief 300 meter lang en kunnen er twee schepen van ieder 135 meter tegelijk worden geschut. Dat is efficiënt en scheelt straks wachttijd.