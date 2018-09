Overal waar u vaart: ‘Wat doet BLN nou eigenlijk?’ Facebook

Twitter

Email ZWIJNDRECHT 17 september 2018, 15:00

Bijna 26 jaar ben ik werkzaam in de belangenbehartiging, en nog altijd met veel plezier voor de bedrijfstak waarin ik ben opgegroeid en waar mijn hart ligt. De opmerking ‘wat doet BLN nou eigenlijk?' heb ik al vaak gehoord. Doet dat zeer? Nou ja, leuk is het niet, maar gelukkig kan ik mensen nog steeds overtuigen dat er heel veel gebeurt én dat er heel veel minder zou gebeuren als wij er niet waren.

Door Leny van Toorenburg, Beleidsadviseur Nautisch Technisch & Infra, 078-7820565

Havenaanleg

De bouw van de overnachtingshaven in Spijck gaat binnenkort beginnen. Zo'n vier jaar geleden dachten wij al mee over de inrichting, waar u straks op een goede manier gebruik van kunt maken. Achteraf wijzigen is lastig, zelfs vrijwel onmogelijk, door het ontbreken van voldoende budget. Het is dus zaak er in zo'n vroeg mogelijk stadium bij te zijn.

Sluisbouw

De sluisplanning in Terneuzen, misschien nog niet helemaal uw ding, maar diezelfde sluisplanning zorgt er straks wel voor dat, als de middensluis er voor de bouw van de nieuwe kolk uitgaat, er nog altijd ligplaatsen beschikbaar zijn. Zonder sluisplanning ontstaat zoveel druk op die ligplaatsen, dat het niet meer beheersbaar zou zijn. En ja, daar is deze brancheorganisatie al jaren mee bezig. Het moet voor u werkbaar zijn en blijven én met oog voor de praktijk zijn ingericht.

Andere taken

Zomaar een aantal praktijkvoorbeelden waar een brancheorganisatie een goede rol in kan spelen. Maar u kunt ook denken aan onderwerpen als het personeelsgebrek in de binnenvaart, opleidingen die moeten aansluiten op de praktijk, collectieve inkopen zoals de tankvaartvrachtinformatie PJK, juridische ondersteuning, havengelden en nog tal van andere zaken waarvoor u een beroep op een brancheorganisatie kunt doen.

Een andere alledaagse kwestie waar u in de praktijk tegenaan loopt. U moet van uw schip af met de auto. De kinderen wachten op het internaat om het weekend naar boord te kunnen. De boodschappen moeten worden gehaald, het personeel moet worden gewisseld, maar de auto-afzetplaats ontbreekt nog op veel teveel plaatsen. Voor mensen aan de wal geen probleem, die stappen in de auto en rijden zo naar de supermarkt of naar school. Dat moet voor u net zo gewoon zijn, dat is ons ultieme doel.

Bijna dagelijks pleiten wij voor goede auto-afzetplaatsen. Dat gaat lang niet snel genoeg, dat realiseren wij ons maar al te goed. En het lukt ook niet allemaal, maar wij blijven daarop inzetten, en als het moet op doordrammen, want de aanhouder wint!

Organisatiegraad

Aan het eind van dit betoog wil ik graag nog even kwijt dat het bijzonder jammer is dat de organisatiegraad in de binnenvaart zo laag is. Want, wat zouden we allemaal niet kunnen doen als iedereen lid was van een brancheorganisatie? Ik maak mij geen illusies, maar ik doe toch een poging en sluit deze column af met een oproep aan de binnenvaartondernemer om u aan te sluiten bij een brancheorganisatie. Natuurlijk zou ik het liefst zien dat u zich aansluit bij Koninklijke BLN-Schuttevaer, maar het belangrijkste is dát u zich organiseert. Dan kunnen we met nog meer kracht namens de binnenvaart optreden en werken aan de zaken die u nodig heeft om uw werk te kunnen doen.