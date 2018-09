Schuttevaer Premium Schiphol naar de Noordzee Facebook

AMSTERDAM 16 september 2018, 21:45

Minister Cora van Nieuwenhuizen gaat opnieuw bekijken of een luchthaven in zee realiseerbaar is. Ze wil een snelle ‘reality-check' doen om te bezien of er nieuwe inzichten zijn sinds dit plan 15 jaar geleden werd afblazen. Uitvoering van het idee zou voor waterbouwers een opdracht zijn waarbij een miljard kuub zand moet worden opgespoten, vijf keer zoveel als bij de Tweede Maasvlakte. Maar het lijkt ook anders te kunnen, een drijvend Schiphol.