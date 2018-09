Bochtafsnijding Delftse Schie loopt vol water (video) Facebook

Twitter

OVERSCHIE 13 september 2018, 22:55

De werkzaamheden aan de bochtafsnijding Delftse Schie hebben een nieuwe mijlpaal bereikt, meldt Provincie Zuid-Holland. Sinds eind augustus loopt de nieuwe vaarweg bij de Delftse Schie gecontroleerd vol met water. Het water stijgt per dag ongeveer 14 centimeter. Bij dit tempo is het water in de nieuwe vaarweg eind september op de juiste hoogte.

1 / 1 Bij Overschie loopt de nieuwe vaarweg tot eind september vol. Begin 2019 kunnen schepen rechtdoor varen op de Delftse Schie. (Foto Provincie Zuid-Holland) Bij Overschie loopt de nieuwe vaarweg tot eind september vol. Begin 2019 kunnen schepen rechtdoor varen op de Delftse Schie. (Foto Provincie Zuid-Holland)

Als het zover is betekent dat niet dat de vaarweg meteen opengesteld kan worden. Het Hoogheemraadschap van Delfland controleert nauwkeurig of de dijken zich goed gedragen bij het vullen van de vaarweg. Ook nadat de vaarweg helemaal vol staat worden de dijken nog een tijd intensief gecontroleerd. Naar verwachting wordt de nieuwe vaarweg begin 2019 opengesteld.

De Bochtafsnijding Delftse Schie is een project van de provincie Zuid-Holland. Samen met de gemeenten Rotterdam, Schiedam en Hoogheemraadschap van Delfland legt de provincie een nieuwe vaarweg aan in de Delftse Schie bij Overschie. Met deze aanpassing verdwijnen de twee haakse bochten in de Delftse Schie.

De nieuwe vaarweg loopt vanaf de Hoge Brug via de dijk langs het bedrijvenpark Rotterdam Noord-West naar de Doenbrug en biedt de scheepvaart een snellere en veiligere route door de regio. (DvdM )

Videojournaal #1 Provincie Zuid-Holland, 18 juli 2017



Videojournaal #2 Provincie Zuid-Holland, 8 november 2017



Videojournaal #3 Provincie Zuid-Holland, 21 juni 2018