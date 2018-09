Gratis pontje Weener vaart nog niet: fietspad ontbreekt Facebook

WEENER 9 september 2018, 17:12

De feestelijke ingebruikname van het pontje over de Ems bij Weener, als alternatief voor de eind 2015 kapot gevaren Friesenbrücke, is zaterdag 8 september op het allerlaatste moment afgelast. ‘Voor onbepaalde tijd uitgesteld' naar verluidt.

Uit een NDR-reportage is duidelijk dat de Meyer Werft en de Landkreis Leer (regio) in de clinch liggen over de kosten van een 200 meter lang geasfalteerd fietspad over de Emsdijk naar de aanlegsteiger. Dat pad staat op de bouwaanvraag en moet, aldus de Landkreis dus worden aangelegd. Maar op de plek van de veersteiger aan de haveningang van Weener, ligt al vele jaren een bestaande overgang over de dijk, een ‘luie' trap met een hellingbaan ernaast, elk circa een meter breed.

Volgens de Meyer Werft, die samen met de rederij Schulte & Bruns voor de kosten (circa 1 miljoen euro) van de pont en de steigers tekenden, gaan passagiers de kortere weg via de trap gebruiken. Ook als het fietspad er zou liggen. Volgens gemeente en Landkreis heeft de overgang gefunctioneerd voordat de e-bike zijn intrede deed. En voor e-bikes zijn de bestaande trap en hellingbaan te steil.

De burgemeesters van Weener en Overledingen hebben een brandbrief aan de Meyer-directie gestuurd. Zij stellen zich op het standpunt dat Meyer en Bruns & Schulte het fietspad moeten aanleggen.

Geen van de partijen doet verder uitspraken over de kwestie. De veerpont zou vorig jaar zomer in de vaart komen, daarna op pinksteren dit jaar en vervolgens eind augustus/begin september. Inmiddels wordt gesproken over ingebruikname tegen het eind van dit jaar. Tussentijds werd een al gekocht pontje afgekeurd omdat er een benzinemotor is lag en de deur van de stuurhut te smal was. Dat pontje voer overigens jaren in Wales en nu al weer geruime tijd in Zweden. (WdN)