Bij Zwolle heeft men een prachtige nieuwe Spoorbrug gelegen, wordt het geen tijd dat men er over na gaat denken om in Zutphen een nieuwe Spoorbrug en Verkeersbrug te bouwen of een Tunnel, wat voor de omgeving een lust voor het oog is, en minder lawaai van treinen.

Overigens is deze brug al eerder in de Schuttevaer gekomen, meen dat een Coaster er grondberoering had gemaakt.