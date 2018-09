Vlogger grootste jeugdattractie Wereldhavendagen: ‘Touzani! Touzani!!!' Facebook

Met de inzet van de Rotterdamse straatvoetballer, rapper en vlogger Soufiane Touzani heeft Rotterdam tijdens de Wereldhavendagen geprobeerd de jeugd voor werk in de haven te interesseren. Een slimme greep. ‘Touzani! Touzani!!!' Rondom de Kop van Zuid domineerde Van Oords imposante hefschip Svanen, met haar spliksplinternieuwe waterhamer, tijdens de achterliggende weekwisseling de Rotterdamse haven. Onopvallender maar eveneens interessant was het duurzame zeiljacht van wijlen astronaut Wubbo Ockels, om nog maar wat te noemen.

Tijdens de officiële opening van de dagen, vrijdagmorgen 8 september, bleek echter vooral de straatvoetballer en rapper Touzani (met een eigen YouTube-kanaal met 630.000 volgers en in totaal 103 miljoen maal bekeken filmpjes) voor de massaal verzamelde jeugd tussen de 10 en 14 jaar de trekpleister. Hij stond samen met drie hoogwaardigheidsbekleders op een podium. De toespraken van deze drie - burgemeester Ahmed Aboutaleb, commandant Rob Kramer (Koninklijke Marine) en Allard Castelein (CEO Havenbedrijf) - gingen volledig langs de meeste scholieren op de tribunes heen. Ze vergaapten zich aan Touzani.

Zelfverzekerd

Rondom het podium met sprekers verdrongen zich tieners, oneerbiedig door de heren heen roepend om de aandacht van de populaire Rotterdammer te trekken. Pas toen hij aan het woord kwam, en zelfverzekerd stilte afdwong, luisterde het jonge publiek aandachtig. ‘Ik ben als Rotterdammer altijd trots geweest op onze haven', meldde de Marokkaanse Nederlander. ‘Op verzoek van de gemeente Rotterdam heb ik nu een serie filmpjes gemaakt van het werk in de haven, om jullie te laten zien hoe gaaf werk daar te doen is. Voor mannen én vrouwen.'

Na vertoning van een eerste indruk van deze filmpjes - de rest kijkt de jeugd thuis wel - volgde bijna een afgang. De professionele straatvoetballer kreeg de ondankbare taak om, ter opening, een voetbal in de voor de kant dobberende RPA 8 te schieten. Hij had twaalf pogingen. Nadat drie pogingen mislukten, besloot hij wijselijk - ‘Ik ben zó slecht vandaag' - de resterende ballen in het publiek te schieten. Door hem gesigneerd, richting degene die het hardst zou roepen. Het leverde een oorverdovend gegil op.

Wubbo Ockels

Of het invliegen van Touzani de tieners voor werk in de havens of op het water heeft gemotiveerd, zal over enkele jaren pas moeten blijken. Maar ook de 110 deelnemende partijen op de Wereldhavendagen deden drie dagen lang hun best om jong en oud te boeien.

Thema waar alles op de Wereldhavendagen tot en met zondag om draait is Energize!, letterlijk vertaald: geef energie. Schone energie dan wel. Zo dobberde in de Rijnhaven de Ecolution. Acht jaar terug het futuristische zeiljacht van voormalig astronaut Wubbo Ockels, waaraan hij sinds 2007 gebouwd had. ‘Het heeft een wasmachine, droger, oven, magnetron, inductiekookplaat, zes tot twaalf slaapplaatsen en vier douchecellen', somt techneut en hulpschipper Pieter Zijlstra op. ‘We moeten ons dus echt behelpen.'

Ondanks alle luxe vaart het zeiljacht geheel energieneutraal. Aan de onderkant van het schip zitten twee propellers. Op het moment dat het jacht de wind in de zeilen krijgt, gaan de schroeven door de stroming van het water draaien. De energie die ze hiermee opwekken, stroomt in de 170 accu's die het schip telt. Die zorgen voor de volledige elektriciteitsvoorziening aan boord.

Waterstof

Ockels wilde er de klimaatdiscussie in Nederland een zetje mee geven, vervolgt collega-vrijwilliger Menno Groeneveld. ‘Hiermee wilde hij laten zien dat duurzaamheid met comfort kan samengaan.'

Met Ockels overlijden in 2014 dreigde het jacht zijn functie te verliezen. Inmiddels is het tij gekeerd. Onder beheer van de stichting WadDuurzaam ondergaat de Ecolution de komende tijd een ingrijpende verbouwing. Vier ondernemers uit Lauwersoog - onder wie Albert Keizer en diens zoon Dirk, met welke twee Ockels het jacht realiseerde - bouwen de van weduwe Joos Ockels gekochte boot om tot een met waterstof aangedreven vaartuig.

Groeneveld: ‘De bedoeling is dat wij op waterstof naar Japan varen, om daar tijdens de Olympische Spelen van 2020 met de Ecolution te laten zien waar het Nederlandse bedrijfsleven op het gebied van waterstof toe in staat is. Als ambassadeursboot.'

De Spelen komen geheel in het teken van waterstof te staan. Zo wil de organisatie het Olympisch dorp - waar ruim 17.000 atleten en andere gasten moeten gaan verblijven - met waterstof van elektriciteit en warm water gaan voorzien. Groeneveld: ‘Het is onze droom dat we inderdaad in Japan zullen zijn, in 2020. Maar of het doorgaat is onzeker: de operatie moet wel betaald worden.'

Svanen

Aan de andere kant van de Nieuwe Maas, aan de Parkkade, torent het hefschip Svanen van bagger- en offshorebedrijf Van Oord boven de rest uit. Het vaartuig reikt tot 102 meter boven de waterspiegel. Met zijn enorme hijskraan - 8700 ton hijsvermogen, de krachtigste ter wereld - kan Van Oord de onderstukken van windmolens plaatsen. Zogenaamde monopiles, met een diameter van maximaal 11 meter (zulke grote bestaan nog niet, maar zitten er wel aan te komen), en een hoogte tot 110 meter.

‘De maximale lengte van zo'n paal hangt af van de waterdiepte', legt manager engineering Wouter Dirks uit. ‘Die meters gaan er tenslotte af als we zo'n paal rechtop zetten. Verder zakt de paal door zijn gewicht meestal zo'n zeven meter de bodem in.

Waterhamer

Tot voor kort tikte de Svanen de funderingspalen vervolgens met hydraulische impacthamers (maximaal 1200 ton) de grond in. Maar sinds augustus kan een innovatieve waterhamer het werk doen. Dirks: ‘Het gaat om een tank van 700 ton, waar 1700 ton zeewater in kan.' De installatie staat los op een monopile, gevuld met zeewater. Onder in de tank drukt een gasexplosie allereerst het water omhoog, wat de eerste heiklap oplevert. Vervolgens valt de 1,7 miljoen liter water in de tank weer omlaag: de tweede klap. Dirks: ‘Dit levert veel minder geluidshinder en verstoring onder water op dan wanneer je met impacthamers werkt. Terwijl deze waterhamer veel krachtiger is.'

De techniek werkt overigens nog niet geheel perfect, bekent hij. ‘Maar we zijn er hard mee bezig om dit op te lossen.'