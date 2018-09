Schuttevaer Premium Zeehavens Niedersachsen rekenen op goed najaar Facebook

De negen zeehavens in Niedersachsen hebben de goederenoverslag in het eerste halfjaar van 2018 licht zien dalen, maar rekenen op herstel voor het einde van het jaar. De containeroverslag in de Jade Weser Port was in die periode wel 25% hoger dan in de eerste zes maanden van 2017, maar blijft ver achter bij de prognose dat dit jaar een miljoen teu zou worden gehaald. Dat hindert de uitbreidingsplannen echter niet.