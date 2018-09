Schuttevaer Premium Binnenvaart tijdelijk duur maar alternatief is er niet Facebook

Rotterdam 5 september 2018, 13:00

De Europese binnenvaartvloot moet momenteel alle zeilen bijzetten om haar klanten te bedienen. De lage waterstanden zorgen er nu al maanden voor dat schepen veel lading moeten achterlaten. Maar de bevoorrading is in het algemeen niet in gevaar. Al moet daarvoor wel fors meer worden betaald.