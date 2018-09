Schuttevaer Premium Geen personeelstekort op sluizen Twentekanaal Facebook

Er is geen personeelstekort op de sluizen in het Twentekanaal. Volgens minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) is er voldoende personeel om de roosters te vullen en onvoorziene uitval van medewerkers op te vangen. Er zijn dan ook geen vacatures op deze sluizen. Desondanks ging het mis toen sluis Delden in het weekeinde van 10, 11 en 12 augustus in de avond en nacht niet werd bediend.