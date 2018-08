Schuttevaer Premium Gratis veerpont over de Ems bij Weener Facebook

Twitter

Email WEENER 31 augustus 2018, 14:00

Er vaart sinds deze maand een fiets- en voetgangerspont over de Ems tussen Weener en Westoverledingen. De pont is een alternatief voor de stukgevaren Friesenbrücke en komt een jaar later dan eerder de bedoeling was.