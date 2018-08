Schuttevaer Premium Voormalig topman Ballast Nedam krijgt jaar cel voor witwassen Facebook

UTRECHT 31 augustus 2018, 12:00

Een voormalig bestuurder van Ballast Nedam moet de cel in omdat hij in het verleden steekpenningen heeft witgewassen. De rechtbank in Utrecht legde hem een celstraf van een jaar op waarvan 10 maanden voorwaardelijk, meer dan het openbaar ministerie had geëist.