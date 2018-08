Schuttevaer Premium Kapitein D'Havé (MDK) verkiest afscheidsboek boven receptie Facebook

Zoals alle topambtenaren in Vlaanderen had kapitein Jacques D'Havé, als administrateur-generaal van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK), recht op een afscheidsreceptie ter gelegenheid van zijn pensionering per 1 augustus. Maar in zijn geval komt daar niets van en dat heeft D'Havé zelf zo gewild.