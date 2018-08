Schuttevaer Premium Hout gearriveerd voor Andelse Wilhelminasluis Facebook

Twitter

ANDEL 25 augustus 2018, 16:09

Rijkswaterstaat begint eind augustus met het herstel van de steigers in de sluiskolk in de Wilhelminasluis. Herstel van de steigers buiten de sluis wordt opgenomen in het onderhoudscontract vanaf 2020.