Een mijlpaal bij de bouw van de 3e kolk Beatrixsluis: op 23 augustus heeft Sas van Vreeswijk in opdracht van Rijkswaterstaat de eerste sluisdeur succesvol geplaatst. Ongeveer 1.000 bezoekers keken gedurende de dag met grote belangstelling toe. Om 23.04 uur zat de deur op zijn plek.

Woensdag zijn de eerste twee deuren van ieder 490.000 kilo van Schiedam naar Nieuwegein gevaren. Rond kwart over elf arriveerden de deuren bij de Prinses Beatrixsluis en werden daar afgemeerd. Bij de aankomst al trokken de deuren heel wat bekijks.

Met lieren

Donderdagochtend vroeg begon de daadwerkelijke plaatsing. Een drijvende kraan van 42 meter hoog werd hierbij ingezet. De sluisdeur werd vanaf 10.00 uur langzaam uit zijn duwbak opgetild. Het manoeuvreren van het ponton met daarop de kraan gebeurde door middel van lieren, de meest veilige methode. De kraan bracht de deur langzaam in juiste positie en liet hem zakken op de onderrolwagens waarover hij straks heen en weer gaat rollen.

De plaatsing was een heel precisiewerk. Het goed in evenwicht houden van de deur op het moment van neerzetten was daarbij cruciaal. De deur stond om 23.04 uur op zijn plek. Omstandigheden zoals het weer zaten gelukkig mee.

‘We hadden het hijsen met deze kraan al gedaan toen we de deuren vanaf de kade bij Mammoet op de duwbak moesten plaatsen. Maar het precisiewerk dat we zeker op het laatst met het afzakken moesten doen, deden we voor het eerst. Ook voor ons was dit een bijzondere dag', vertelt omgevingsmanager van Sas van Vreeswijk Jacco Kwakman trots.

Dagje uit

Publiek keek toe vanaf een uitkijkplek aan de westelijke voorhavendijk en kreeg daar uitleg van deskundigen. De ongeveer 1.000 bezoekers, zo'n 350 tegelijk op het hoogtepunt van de dag, genoten van de operatie. Een bezoeker: ‘Je hoort wel getallen als "490.000 kilo", maar je weet pas echt wat dat betekent als je zo'n enorme deur in de kraan in de lucht ziet hangen'. Een gezin: ‘We hebben lekker voor de hele dag eten en drinken mee genomen en maken er gewoon een dagje uit van!'

Deuren twee, drie en vier

Vrijdag 24 augustus hijst Sas van Vreeswijk de tweede sluisdeur in het buitenhoofd. Dit is met een live stream van een webcam te volgen, ter plekke worden geen speciale voorzieningen getroffen. Deze planning is onder voorbehoud; ook voor deze plaatsing moeten omstandigheden zoals het weer mee zitten.

Naar verwachting begin september volgt de plaatsing van sluisdeur drie en vier in het binnenhoofd (kanaalzijde). Deze deuren zijn op 15 augustus in Schiedam gearriveerd en worden daar de komende weken afgebouwd.

De Prinses Beatrixsluis is de grootste monumentale binnenvaartsluis van Nederland en ligt in het Lekkanaal. Dit kanaal is de belangrijkste rechtstreekse verbinding tussen de havens van Rotterdam en Amsterdam. Omdat steeds meer schepen het Lekkanaal gebruiken, dreigt de Prinses Beatrixsluis een knelpunt te worden. Daarom zorgt Sas van Vreeswijk in opdracht van Rijkswaterstaat voor de aanleg van de 3e kolk Beatrixsluis en de verbreding van het Lekkanaal.

YouTube-video Public Eye Nieuwegein