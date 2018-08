Zand uit Nieuwe Waterweg voor ligplaatsen Maashaven (video) Facebook

Opspuiten en uitbaggeren horen tot de waan van de dag in de Rotterdamse haven. De baggerschepen IJsseldelta, Rijndelta en Hein van aannemer Van der Kamp uit Zwolle zijn actief in de Maashaven, waar ze tot eind september 200.000 kubieke meter zand naar toe brengen.

Het zand is afkomstig uit de Nieuwe Waterweg. Die wordt momenteel verdiept om de Botlek bereikbaar te houden voor de nieuwste generatie - New Panamax - bulkschepen.

Het Havenbedrijf Rotterdam deelt in de Maashaven de ligplaatsen opnieuw in zodat een duurzame plek ontstaat, waar alle binnenvaartschepen bij elkaar kunnen liggen. Onder invloed van eb en vloed komt hier dan meer ruimte voor natuur en waterdieren. Het gaat om ongeveer 85 ligplaatsen van zeer diverse grootte. (DvdM)

Hoe het was en hoe het wordt. (YouTube-video gemeente Rotterdam, april 2018)