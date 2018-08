Schuttevaer Premium Rheden teruggefloten in ligplaatskwestie Dieren Facebook

De gemeente Rheden zal opnieuw een beslissing moeten nemen over aangevraagde ontheffingen voor het aanmeren van rondvaartboten in Dieren. De Raad floot de gemeente woensdag 22 augustus terug in een hoger beroepzaak die werd aangespannen door rederij Eureka uit Deventer.