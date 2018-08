Schuttevaer Premium EVdB dreigt opnieuw met toeteracties in Keulen en Mainz Facebook

KEULEN 17 augustus 2018, 13:00

De Europäische Vereinigung der Binnenschiffer (EVdB) dreigt haar Facebook-leden op te roepen opnieuw de scheepshoorn te laten loeien bij het voorbijvaren van Keulen en Mainz. In Keulen omdat daar een schip werd besmeurd aan de Rheinaukade en in Mainz omdat daar ligplaatsen zijn verdwenen zonder dat aan vervanging is gedacht.