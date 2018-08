Kaartverkoop voor excursies Wereldhavendagen van start Facebook

Twitter

Email ROTTERDAM 17 augustus 2018, 13:00

Maandag 20 augustus start om 12:00 uur de kaartverkoop voor de excursies van de 41e editie van de Wereldhavendagen, die 7, 8 en 9 september plaatsvindt in Rotterdam. Het grootste jaarlijkse maritieme evenement van Nederland staat dit jaar in het teken van het thema ‘Energize'.

Als een van de grootste havens ter wereld wil Rotterdam een voortrekkersrol vervullen in de energietransitie. Naast de demonstraties en activiteiten op de kade, kunnen bezoekers van het evenement dan ook genieten van talloze excursies naar alle uithoeken van de haven die een rol spelen in het mogelijk maken van schone energie.

Tickets

De meeste programmaonderdelen van de Wereldhavendagen zijn gratis, maar voor de excursies kunnen dus vanaf maandag kaarten worden besteld via de gloednieuwe website van de Wereldhavendagen. Met behulp van de zoek- en filterfunctie kunnen bezoekers hun favoriete activiteiten vinden en opslaan in hun Mijn WHD-account en zo een persoonlijk programma samenstellen. Tickets voor de excursies kunnen dan gemakkelijk aan de winkelmand toegevoegd worden.

Unieke excursies

Er staan dit jaar een aantal nieuwe, unieke excursies op het programma. Zo kunnen bezoekers met bus en boot op safari door de haven, of alles leren over de acties die worden ondernomen tegen vervuiling met olie of plastic bij de ‘Spill Experience' van Franklin Offshore in Heijplaat.

Jongeren die interesse hebben in een carrière in de haven, kunnen bij diverse excursies van alles leren over de mogelijkheden op het vlak van opleiding en educatie. Bijvoorbeeld bij de RDM Training Plant, een gezamenlijk initiatief van overheden, bedrijfsleven en onderwijsinstellingen waar havenmedewerkers veiligheidstrainingen krijgen. Of bij maritiem simulatiecentrum Simwave in Barendrecht, waar bezoekers zich even de kapitein op de brug van een schip kunnen wanen.

Primeurs

Ook staan er enkele wereldwijde primeurs op het programma. Zo kunnen bezoekers mee met een indrukwekkende vaartocht naar de Maeslantkering, de grootste bewegende stormvloedkering ter wereld. Wie liever op het droge blijft, kan terecht op de bouwplaats van het Depot Boijmans Van Beuningen in het Museumpark, dat bij oplevering het eerste publiek-toegankelijke kunstdepot ter wereld is.

Maar de excursies beperken zich niet tot de Rotterdamse gemeentegrenzen. Ook kunnen bezoekers een bezoek brengen aan Jansen Recycling in Dordrecht, een van de grootste recyclers van oud ijzer en metalen in Nederland, of mee met een rondvaart door Rotterdams ‘zusterhaven' Moerdijk.

Katendrecht

De Wereldhavendagen is gratis te bezoeken en vindt plaats in het gebied rond beide oevers van de Erasmusbrug. Naast de vele activiteiten op de kades van de Wilhelminapier tot aan de Rijnhaven en van het Willemsplein tot aan de Parkkade, kunnen bezoekers vrijwel de hele dag van demonstraties op het water genieten. Voor de allerjongsten is er een kinderplein ingericht.

Tijdens de Wereldhavendagen zijn er een kassa- en infopunten op Katendrecht bij het ss Rotterdam en op de Wilhelminapier ter hoogte van de Rijnhavenbrug. Hier kunnen bezoekers terecht voor de nog beschikbare excursietickets. Online hebben bezoekers nog tot aanvang van de excursie de mogelijkheid om excursietickets te kopen.