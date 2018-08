Waternet zet varende drone in Facebook

Email AMSTERDAM 17 augustus 2018, 13:00

Waternet, het samenwerkingsverband tussen het waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de gemeente Amsterdam, gebruikt sinds kort een op afstand bestuurbaar vaartuigje om rommel op de bodem van de waterlopen op te sporen.

1 / 1 De drone in actie tijdens een test in Amsterdam begin mei (foto Facebook E.M.I.L.Y.) De drone in actie tijdens een test in Amsterdam begin mei (foto Facebook E.M.I.L.Y.)

Deze varende drone Emily is een Amerikaans product dat eigenlijk werd ontwikkeld om life guards op het strand te helpen drenkelingen te redden. Door de ingebouwde sonar is het apparaat (18 kilo) ook te gebruiken om objecten in het water op te sporen.

Een van de toepassingen is het speuren naar rommel in de buurt van sluizen die tussen de sluisdeuren zou kunnen gaan zitten. Het onbemande vaartuigje werd eerder al getest op de Amsterdamse wateren. RTV NH maakte een reportage over deze Emily, wat staat voor Emergency Integrated Lifesaving LanYard. (BO)