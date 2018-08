Uiteindelijk zal de maatschappij betalen voor deze verontreiniging. Want als de eigenaar niet meer dan 17 miljoen wil betalen dan zal deze dat ook doen. Een langslepende rechtszaak kunnen we hierover verwachten. En als het puntje bij het paaltje komt is de bv waarin de Bow Jubail is ondergebracht failliet, waardoor de maatschappij alsnog voor de kosten opdraait. Succes Havenbedrijf Rotterdam!