AMSTERDAM 19 juni 2018, 17:29

‘Het is hier een oerwoud, ik heb eigenlijk een bamboemes nodig', zegt een schipper. Het ergert hem dat Rijkswaterstaat de oever verwaarloost, terwijl hij alles tip-top in orde moet hebben als RWS bij hem aan boord komt controleren.

Klik hieronder op de video met het verhaal van een schipper die zich een weg door het groen moet banen om bij zijn schip te komen.

Tekst en video Heere Heeresma Jr

In Clip #74 ‘Filmende schippers' riep onze Amsterdamse verslaggever binnenschippers op filmpjes van misstanden in te sturen voor zijn rubriek ‘Daar moeten ze iets aan doen!'. Dat heeft vruchten afgeworpen. In deze aflevering laat een schipper zien hoe het pad naar de steigers in het Spuikanaal in IJmuiden totaal overwoekerd is door gras en brandnetels.

