ROTTERDAM 18 juni 2018, 15:37

Voor de zesde keer is een nieuwe groep maritieme studenten in de race om de Young Maritime Representatives (YMR's) te worden. Donderdag 14 juni beargumenteerden ze tijdens een pitchdag waarom juist zij de nieuwe jongerenambassadeurs moeten worden.

Een expertpanel van Nederland Maritiem Land (NML) buigt zich nu over de presentaties en maakt de vier winnaars tijdens de Wereldhavendagen in september bekend. NML wijst elk schooljaar nieuwe YMR's aan en startte haar zoektocht deze keer tijdens het Maritime & Offshore Career Event (MOCE) op 28 maart. De jongerenambassadeurs doen een studiejaarlang bijzondere maritieme ervaringen op en leggen hun belevenissen in vlogs en blogs vast om andere jongeren te interesseren voor een opleiding en baan binnen de maritieme wereld.

Storytelling en social media

Dit jaar stelden studenten van verschillende maritieme opleidingen zich kandidaat. Van tweedejaars MBO Maritiem Officier en MBO Scheeps- en Jachtbouw tot laatstejaars HBO Maritieme Techniek en WO Officier Zeedienst. Donderdagmorgen kregen de kandidaten eerst een training ‘Storytelling en social media'. Hierin leerden ze effectieve manieren om andere jongeren te bereiken via social media en vaardigheden om hun ervaringen te vertalen naar enthousiaste blogs en vlogs.

Wereldhavendagen

's Middags mochten de kandidaten laten zien wat ze al kunnen tijdens een individuele pitch, waarin ze hun motivatie om YMR te worden verder konden toelichten. Een PR & Communicatie Expertpanel van Nederland Maritiem Land beoordeelde de presentaties.

In de jury zaten ook drie van de huidige YMR's: Laura Slootweg, Dennis van der Meer en Desiree Raaijman. Bij de opening van de Wereldhavendagen op 7 september maakt Nederland Maritiem Land de vier winnaars bekend. Na de bekendmaking worden de kersverse YMR's direct meegenomen naar verschillende activiteiten op de Wereldhavendagen van 7 tot 9 september.



Zo maakten de YMR's hun vuurdoop in 2017. (YouTube-video NML)