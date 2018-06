De bedrijven aan de Zaan konden hun grondstoffen in duwbakken van 2200 ton laten aanvoeren en na vernieuwing van de oude sluis met smalle sluishoofden zou dat naar 3000 ton gaan. Maar het tegenovergestelde gebeurde. Vanwege de renovatie moest de schutcapaciteit worden beperkt. En het eind daarvan is nog niet in zicht. (Archieffoto Dirk van der Meulen)