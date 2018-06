Verplicht Cybermeldpunt voor 170 bedrijven in haven Rotterdam Facebook

Email ROTTERDAM 12 juni 2018, 14:35

Alle 170 bedrijven in het Rotterdamse haven- en industriegebied, die vallen onder de havenbeveiligingswet of een havenbeveiligingscertificaat hebben, zijn voortaan verplicht grootschalige IT-verstoringen te melden aan het Haven Cybermeldpunt. Burgemeester Aboutaleb nam het telefoonnummer 010 - 252 1005 van het meldpunt maandag 11 mei officieel in gebruik.

1 / 1 Burgemeester Aboutaleb (midden) poseert met de bezetting van het Haven Coördinatie Centrum, tevens ook de bezetting van het Haven Cybermeldpunt. Rechts havenmeester René de Vries, tevens port security officer. (Foto: Havenbedrijf Rotterdam / Marc Nolte) Burgemeester Aboutaleb (midden) poseert met de bezetting van het Haven Coördinatie Centrum, tevens ook de bezetting van het Haven Cybermeldpunt. Rechts havenmeester René de Vries, tevens port security officer. (Foto: Havenbedrijf Rotterdam / Marc Nolte)

Dat bleek eens te meer in juni 2017, toen een hack met gijzelsoftware het computersysteem van APM Terminals in Rotterdam platlegde. Dat kostte eigenaar Maersk uiteindelijk tussen de 200 en 300 miljoen dollar en zorgde bovendien voor veel hinder en oponthoud elders in de haven- en transportwereld.

Verplicht

‘Het instellen van het Haven Cybermeldpunt is één van de maatregelen die bijdragen aan het versterken van de digitale weerbaarheid en veiligheid van de Rotterdamse haven', zegt René de Vries, havenmeester en Port Security Officer. ‘Door het vroegtijdig melden van IT-verstoringen wordt het Havenbedrijf in staat gesteld om te bepalen of er maatregelen nodig zijn om de veiligheid in het Havengebied te ondersteunen.' Ondernemingen in het havengebied moeten daarom vanaf 11 juni 2018 melding doen van grootschalige IT-verstoringen bij dit meldpunt.

Het Haven Cybermeldpunt is bedoeld voor het melden van grootschalige IT-verstoringen die impact hebben op de veiligheid van goederenoverslag, de ontvangst of vertrek van schepen of de uitvoering van het port security facility plan beïnvloeden. Het gaat daarbij om het op gang brengen van acties om de mogelijke gevolgen voor de veiligheid te minimaliseren. Het Haven Cybermeldpunt biedt géén IT-ondersteuning aan en richt zich niet op het oplossen van de IT-verstoring. Bedrijven blijven hier altijd zelf verantwoordelijk voor.

Klaar voor actie

Medewerkers van het Haven Coördinatie Centrum van het Havenbedrijf staan 24 uur per dag klaar om de melding via 010-2521005 aan te nemen en waar nodig actie te ondernemen. Een melding moet zo snel mogelijk na het bekend worden van de IT-verstoring worden doorgegeven aan het Haven Cybermeldpunt.

Een melding bij het Haven Cybermeldpunt bestaat uit de volgende onderdelen: gegevens over het bedrijf; omschrijving van de IT-verstoring; details over de voorziene impact op de bedrijfsvoering en veiligheid; reeds genomen maatregelen; contactgegevens. Informatie over het Haven Cybermeldpunt van het Haven Coördinatie Centrum is te vinden op Port Security. Telefonisch is het meldpunt bereikbaar op 010 - 252 1005 en via e-mailadres portsecurityofficer@portofrotterdam.com