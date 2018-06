Schuttevaer Premium Wie herkent het vaarwater? Facebook

Twitter

Email HOORN 10 juni 2018, 10:00

Het Westfries Museum in Hoorn roept de hulp in van Schuttevaer-lezers met historische kennis van vaarwegen. Het museum heeft een schilderij in bezit, waarvan niet bekend is waar het is geschilderd. De vraag is dus wie het vaarwater herkent. En dat zal niet meevallen, want het werk werd rond 1850 geschilderd.