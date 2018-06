Winnaars Rotterdams Havenevenement 2018 Facebook

Twitter

Email ROTTERDAM 7 juni 2018, 21:30

Talenten in de Rotterdamse haven zijn donderdagavond 7 juni in de schijnwerpers gezet tijdens de lustrumeditie van het Rotterdams Havenevenement. Ana Duškov ging met de titel van Jong Haventalent aan de haal. Dennis Maat mag zich sinds vanavond Havenwerker van het Jaar noemen. MCR-prijsfinalist Martine Kooy werd gekozen tot meest talentvolle mbo-student. Stefan Gerrits won de SmartPort scriptieprijs. Magnetische staander voor tijdelijk hekwerk in de scheepvaart is gekozen als het Beste Havenidee.

1 / 1 De prijswinnaars op een rij: Peter van 't Veer (Beste Havenidee), Martine Kooy (meest talentvolle mbo-student), Ana Duškov (Jong Haventalent) en Dennis Maat (Havenwerker van het Jaar). SmartPort winnaar Stefan Gerrits kon vanwege een geplande vakantie niet zelf aanwezig zijn; hij liet een videoboodschap achter. (Foto STC) De prijswinnaars op een rij: Peter van 't Veer (Beste Havenidee), Martine Kooy (meest talentvolle mbo-student), Ana Duškov (Jong Haventalent) en Dennis Maat (Havenwerker van het Jaar). SmartPort winnaar Stefan Gerrits kon vanwege een geplande vakantie niet zelf aanwezig zijn; hij liet een videoboodschap achter. (Foto STC)

Op deze lustrumeditie maakte wethouder Adriaan Visser een zesde winnaar - iemand uit het publiek - blij met een havengerelateerd prijzenpakket. Het Rotterdams Havenevenement werd voor de vijfde maal georganiseerd door Deltalinqs, Havenbedrijf Rotterdam en STC Group, in samenwerking met Marine Club Rotterdam, Jong Havenvereniging, SmartPort en RDM Center of Expertise - Hogeschool Rotterdam. Met de organisatie van het Havenevenement willen deze partijen onderstrepen dat de Rotterdamse haven een fantastische werk- en leerplek is voor talenten van ieder opleidingsniveau en op elke punt in zijn/haar carrière.

MCR-prijs

De MCR-prijs voor de meest talentvolle mbo'er ging dit jaar naar Martine Kooy. Martine volgt de mbo-opleiding allround operationeel technicus op het STC mbo college. Zij ontving onder andere een studiebeurs uit het Pieter van Essen studiefonds. De andere twee finalisten, Sacha Bosman en Maurice de Vries, volgen ook een mbo-opleiding bij het STC mbo college.

Havenwerker van het Jaar

Na een spannende stemronde mag Dennis Maat, Chef Machinist bij EECV zich Havenwerker van het Jaar 2018 noemen. Dennis ontving de bij de titel horende prijs uit handen van de Rotterdamse havenwethouder Adriaan Visser. De titel Havenwerker van het Jaar wordt uitgereikt aan een havenwerker die uitblinkt in veilig en innovatief werken en collegialiteit. Ook Melvin Wubben, Loodsbaas bij Metaal Transport was doorgedrongen tot de finale.

SmartPort Scriptieprijs

De prijs voor de beste scriptie is uitgereikt aan Stefan Gerrits, student Technische Universiteit Delft. Stefan schreef een scriptie met als titel ‘Feasibility Study of the Hub and Spoke Concept in the North Sea: Developing a Site Selection Model to Determine the Optimal Location'. Christian Kaps en Johann Barlach drongen eveneens door tot de finale.

Jong Haventalent

Ana Duškov van ECT mag zich Jong Haventalent 2018 noemen. Ana kreeg het prijzenpakket overhandigd van het haventalent van 2017 Renee Naaktgeboren. Wouter de Jonge (Bolier) was de andere finalist in deze categorie.

Beste Havenidee

Het Beste Havenidee 2018 is geworden: Magnetische staander voor tijdelijk hekwerk in de scheepvaart. Dit is een idee van Peter van 't Veer, hbo-student Technische Natuurkunde aan de Haagse Hogeschool.

Ook de ideeën Oplossing voor onderwater geluidsoverlast (Jasper Kik, Stijn Leeuwen en Siemen Stoute, hbo-studenten Maritieme Techniek aan het Rotterdam Mainport Institute) en Algenkwekerij op de Noordzee (Stef van Ruiten, Clint de Bruin, Ezra Booij en Nina Beekman, hbo-studenten Maritieme Techniek aan het Rotterdam Mainport Institute) dongen mee naar de prijs.