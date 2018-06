Dag van de Bouw bij Prinses Beatrixsluis regionale publiekstrekker Facebook

Ruim 1500 bezoekers trokken op de Dag van de Bouw zaterdag 2 juni over het bouwterrein bij de Prinses Beatrixsluis in Nieuwegein. Bezoekers kwamen niet alleen uit Nieuwegein, maar ook uit de wijdere omgeving.

'Imposant' en 'indrukwekkend' hoorden Rijkswaterstaat en aannemer Sas van Vreeswijk na afloop. De donkere luchten boven Nieuwegein en wat gemiezer tussendoor hadden niemand weggejaagd. Veel bezoekers vonden het bijzonder om zo dichtbij het immense bouwwerk van de 3e kolk te mogen komen.

In de tent vertelde een bewoonster van Vreeswijk: 'Nou woon ik er zo dichtbij en dan nog krijg je nú pas echt een idee bij de enorme omvang van wat er hier wordt gebouwd! Fantastisch.'

Deuren

De nieuwe dijk, de 3e kolk met zijn inmiddels flink hoge wanden, het buitenhoofd, de witte huisjes... De wandeltocht deed alles aan. Bezoekers waren duidelijk onder de indruk van het buitenhoofd met zijn goed zichtbare deurkassen voor de twee roldeuren. Veel gestelde vraag was dan ook wanneer die deuren in Nieuwegein arriveren. Ook voor hen die er niet bij waren, vertelt Rijkswaterstaat: ‘Het eerste paar hopen we in de tweede helft van augustus in het buitenhoofd te kunnen hijsen. En ja, die happening maken we toegankelijk voor publiek.'

Een opa en oma: 'Wat was het leuk om te merken hoe trots iedereen op het werk is! Er werd enorm enthousiast verteld.' Hun kleinzoon vond het allemaal ‘Cool, misschien ga ik er wel een spreekbeurt over doen.' In de tent konden bezoekers al virtueel door de nieuwe sluis wandelen of varen.

Grof Geschut

Nog voordat het flinke aantal vroegkomers het bouwterrein op mocht, was bij de Prinses Beatrixsluis een van de officiële openingen van de Dag van de Bouw. Daar was te zien hoe Hoofdingenieur-Directeur van Rijkswaterstaat Midden-Nederland Louis Schouwstra, projectdirecteur van Sas van Vreeswijk Koenraad Van Regenmortel en vicevoorzitter van Bouwend Nederland Henk Homberg uit handen van omgevingsmanager van Sas van Vreeswijk Jacco Kwakman, als eerste, het magazine ‘Grof Geschut' kregen. Hierin belicht Sas van Vreeswijk de Nieuwe Hollandse Waterlinie langs het Lekkanaal en de verplaatsing van de kazematten uit diverse invalshoeken.

Daarna openden de heren Schouwstra en Homberg de deuren van het bouwterrein en was de Dag van de Bouw echt begonnen.