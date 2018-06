Schuttevaer Premium INGEZONDEN: De staat van de Waddenzee Facebook

‘Waddenzee wereldklasse.' Zo werd het nationaal congres op het programmaboekje aangekondigd. Op die conferentie kon ik mijn ei niet kwijt, logisch dat ik niet op het podium mocht komen... Maar ook in de wandelgangen ervoer ik dat de plannen- en beleidsmakers een soort tunnelvisie hadden: ‘Sa moat it...!' Gelukkig konden ze in de presentatie van Foppe de Haan horen dat niet hún standpunt alleen bepalend is, maar in teamverband. Wij, samen.