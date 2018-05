Schuttevaer Premium Noord-Holland investeert 15 miljoen extra in sluizen Den Helder Facebook

De Koopvaardersschutsluis wordt gerenoveerd en verlengd en de Boerenverdrietsluis wordt omgebouwd naar een schutsluis. Dit stellen Gedeputeerde Staten van Noord-Holland voor. Zij willen hier 15 miljoen euro extra voor investeren, waarmee de totale kosten voor de beide sluizen op 26 miljoen euro komt. Met de renovatie en vernieuwing van beide sluizen blijft de bereikbaarheid van Den Helder voor scheepvaart gegarandeerd.

De Koopvaardersschutsluis wordt zowel gerenoveerd als verlengd tot 115 meter, maar eerst wordt de Boerenverdrietsluis onder handen genomen. (Foto Provincie Noord-Holland)

Aanvankelijk zou alleen de Koopvaardersschutssluis gerenoveerd worden. Om de doorgang van het scheepvaartverkeer in het Noordhollandsch Kanaal tijdens de renovatie van de Koopvaardersschutssluis te garanderen, is er voor gekozen om ook de Boerenverdrietsluis aan te pakken en deze om te bouwen van keersluis naar schutsluis.

De Koopvaardersschutsluis wordt zowel gerenoveerd als verlengd tot 115 meter. Door het verlengen van de Koopvaardersschutsluis is de sluis toekomstbestendig voor schepen die van en naar het Noordhollandsch Kanaal varen. Het voorstel is om de Boerenverdrietsluis om te bouwen van keersluis naar schutsluis van 92 meter inclusief sluisdeuren op 40 meter. De verwachte bouwtijd hiervoor is circa 9 maanden. De werkzaamheden aan de Koopvaardersschutsluis starten na openstelling van de Boerenverdrietsluis en nemen ruim een jaar in beslag.

Al vroeg overlegd

De renovatie van de Koopvaardersschutsluis heeft grote impact op de omgeving. Om die reden is al in een vroeg stadium overlegd met de belanghebbende partijen. Tijdens dit overleg bleek grote voorkeur te bestaan voor de variant om niet alleen de Koopvaardersschutsluis te renoveren, maar ook de Boerenverdrietsluis. Zo zou een permanente uitwijkmogelijkheid ontstaan. Volgens dat scenario kunnen beide sluizen fungeren als omvaarroute wanneer de andere sluis onderhoud krijgt.

Voor de renovatie van de Koopvaardersschutsluis was al 11 miljoen euro gereserveerd. Gedeputeerde Staten stellen nu voor om 15 miljoen euro extra te investeren in de renovatie van beide sluizen. Het voorstel wordt nog voor de zomer ter besluitvorming aan Provinciale Staten voorgelegd. (DvdM)