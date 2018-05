Schuttevaer Premium ‘Harry Smits: einde van een tijdperk' Facebook

Met het afscheid van Harry Smits heeft Dordrecht na 125 jaar geen havenmeester meer. ‘Harry is het einde van een tijdperk', zoals een collega zei.

1 / 1 Bij zijn afscheid na 39 jaar werd assistent-havenmeester Harry Smits door zijn Dordtse collega's en relaties ruim in de cadeaus en bloemen gezet. (Foto Dirk van der Meulen) Bij zijn afscheid na 39 jaar werd assistent-havenmeester Harry Smits door zijn Dordtse collega's en relaties ruim in de cadeaus en bloemen gezet. (Foto Dirk van der Meulen)

Als ‘laatste der Mohikanen' nam ‘de man van de passagiersschepen' donderdag 24 mei afscheid in het Wantijpaviljoen, te midden van tientallen collega's, vrienden en relaties, onder zijn levensmotto ‘Bergen ontmoeten elkaar niet, maar mensen wel'.

Toen het havenbeheer van Dordrecht in 2011 overging naar Rotterdam, bleef Harry Smits (1952) op zijn post als assistent-havenmeester voor de kadereserveringen van jaarlijks zo'n 450 passagiersschepen. ‘De haven voelde voor mij als een warm bad', zei hij in een kort afscheidswoord na 39 jaar, waarbij hij iedereen ‘behouden vaart, in Gods naam' toewenste.

Geboren op de Emma, voer Harry Smits vanaf zijn 14de als scheepsjongen bij zijn ouders aan boord, later op de Zwarte Stroom en de Staatsmijn Wilhelmina voor rederijen als Willem van Driel, Damco, Nedlloyd en Van Ommeren. Sinds 1979 voor de haven van Dordrecht, eerst als brugwachter, later op de patrouilleboot Havendienst 2, waarvan hij bij zijn afscheid een scheepsportret cadeau kreeg met de driedelige historie van Dordrecht en een eigen portret achter de geraniums. In uniform, zoals dat bij Harry Smits hoort. Orde, regels en respect hoorden erbij.

‘Zijn contacten met klanten verliepen via mail en telefoon, maar Harry kwam elke dag strak in het pak naar kantoor', memoreerde een collega. Die uniformen, ‘koopvaardijlook' met gallons en pet, overleefden de bezuinigingen. Hij was het visitekaartje voor Dordt, altijd voor iedereen bereikbaar. Collega's zeiden zijn aanstekelijke schaterlach te zullen missen, evenals die typerende uitspraken: ‘een dag niet gelachen is een dag niet geleefd', ‘mijn vader zei altijd...', ‘ik ben geen inktvis' en ‘de zaak loopt zo klem als een peer'.

Harry Smits was naast zijn werk voor de haven 25 jaar bestuurslid van Koninklijke Schuttevaer en 14 jaar van Vereniging De Binnenvaart. Hij blijft actief in de Vereniging van Havenmeesters in Nederland. (DvdM)