Email WERKENDAM 28 mei 2018, 20:00

Waterbouwer Van Oord luidde onlangs met een tweedaags evenement in de Biesboschhaven in Werkendam haar 150ste jubileumjaar in. Het familiebedrijf keerde daarmee terug naar haar bakermat, het dorp waar het ooit allemaal begon.

Waterbouwer krijgt standbeeld in Werkendam

Familiereunie in teken van 150-jarig bestaan

Ooit de grootste werkgever

Door Hannie Visser-Kieboom

Govert Van Oord (1840-1912) moet ontelbare malen de kruising van de Sasdijk met de Sleeuwijkse dijk zijn gepasseerd op weg naar Naboth's Wijnberg; de kerk van de Afgescheidenen in Werkendam waarbij hij zich had aangesloten. Juist op die plek staat nu het standbeeld ‘De griendwerker' ter nagedachtenis aan de godvruchtige griendwerker Govert van Oord. In het boek van 75 jaar Holland Beton Groep is een hoofdstuk gewijd aan deze Werkendammer onder de noemer ‘Nooit op Zondag'. In 1868 begint hij als griendwerker met zijn eigen aannemingsbedrijfje, omdat hij niet meer op zondag wil werken voor zijn baas. Zijn noeste arbeid is niet tevergeefs, 150 jaar later is het bedrijf uitgegroeid tot een wereldwijd opererende waterbouwer met in 2017 een omzet van 1,5 miljard euro en 4500 werknemers verspreid over de hele wereld.

Van de 4500 werknemers bij Van Oord wonen 80 mensen in Werkendam. Ooit was het bedrijf één van de grootste werkgevers in het dorp. Met het griendwerk uit de 19de eeuw werd de kiem gelegd voor de natte aannemerij, waarmee Van Oord groot is geworden. Eén van de 80 werknemers uit Werkendam is schipper Erik Hovestadt. Hij mag vrijdag en zaterdag in de stuurhut van het nieuwe LNG-kraanschip Werkendam uitleg geven over de bediening. ‘Het is mooi om met dit schip te mogen varen.' Hij werkt al 12,5 jaar als schipper bij Van Oord, eerst op kraanschip Viking, de voorgangster van de Werkendam. Bij de doop kreeg hij een plaquette als herinnering aan dat bijzondere moment. De stuurhut van het nieuwe kraanschip, dat werd gebouwd bij Neptune in Hardinxveld, werd geleverd door een Werkendams bedrijf, Van Wijk Stuurhuizen. Het LNG-kraanschip wordt ingezet voor kleinschalige kust- en oeverwerken en voor onderhoud langs de grote rivieren. En mogelijk voor het werk aan de Afsluitdijk dat Van Oord samen met BAM en Rebel uitvoert voor 549 miljoen euro.

De Afsluitdijk is trouwens ook geen onbekende plek voor Werkendammers. Zij werkten al aan de dijk bij de aanleg, maar later eveneens bij het onderhoud aan de dijk, zo schreef Nel van As uit Werkendam in haar boek ‘Meuzikken bij de Zuiderzee en het IJsselmeer'.

Tantes

Jongste kleinzoon Govert van Oord uit Schipluiden werd geboren in 1950 en heeft zijn grootvader nooit gekend. Maar door de verhalen uit de familie noemt hij zijn opa een ‘krachtdadige, impulsieve man'. Hoewel niet geboren in Werkendam, heeft het dorp altijd een speciale plek voor hem gehad. ‘Als kind kwam ik al bij mijn tantes in Werkendam. Twee ongetrouwde zusters, die zorgden dat de familie bij elkaar bleef. Ook nadat het bedrijf in 1948 in vier bedrijven werd gesplitst en binnen de familie ook kerkelijke verschillen ontstonden.'

Govert van Oord zette de traditie van zijn tantes voort door een vereniging voor de familie Van Oord op te richten om zo dat familiegevoel vast te houden. Inmiddels zijn 130 gezinnen lid tot in de zevende generatie. Veel van die nazaten waren met bussen naar Werkendam gekomen om de doop van het kraanschip Werkendam bij te wonen, van de familie zelf woont bijna niemand meer in Werkendam.

Govert van Oord was ook betrokken bij de totstandkoming van het standbeeld voor zijn grootvader, dat werd geplaatst op de dijk langs de Merwede. ‘De familie heeft erkenning voor haar oorsprong. Werkendam is een dynamisch dorp met heel veel maritieme bedrijven. We wilden graag iets blijvends in het dorp, dat herinnert aan mijn grootvader. Zo is het plan voor het standbeeld ontstaan.'

Wethouder

Zelf werkte kleinzoon Govert nooit bij het bedrijf. De laatste jaren was hij wethouder in de gemeente Midden-Delfland. ‘Maar het bedrijf is thans volop bezig met duurzaamheid, met de bouw van windmolens op zee. Als ik jonger was geweest, had ik daar zeker graag aan willen meewerken. De grotere aandacht voor duurzaamheid past in onze familiewaarden, mijn grootvader nam ontslag om zijn principes, omdat hij niet op zondag wilde werken.'

De familiewaarden van het bedrijf kregen die doopmiddag in april nog eens extra aandacht. Na de doop en de onthulling van het standbeeld door havenwethouder Matthijs van Oosten stapte de familie aan boord van het partyschip in de Biesboschhaven. Daar mocht ‘familiedominee' Jos van Oord de familie toespreken. Nazaat Heleen Dura-van Oord van DQ&A Media Group ging met de familie op zoek naar de familiewaarden om zo jongere generaties aan het bedrijf te binden. Ook Joke Korteweg van Korteweg Maritiem Historisch Onderzoek schoof aan bij de familie om familieverhalen op te tekenen. Zij verzorgt een publicatie over de familie en het bedrijf dat komend najaar verschijnt. Ze was ook betrokken bij het boek ‘Een Grote Onderneming', dat vertelt over het bedrijf van 1998-2008; over de baggeroorlog en de hereniging van alle afzonderlijke bedrijven die waren voortgekomen uit het bedrijf van grondlegger Govert van Oord. De familievereniging gaf eerder al enkele boeken uit over de familie zoals in 2012 ‘Van Oudewater tot Werkendam'.

Gesloopt

Hoewel het 150-jarige familiebedrijf in haar jubileumjaar terugkeert naar haar ‘roots' is in Werkendam zelf bijna niets meer te vinden dat nog herinnert aan Van Oord. Nog maar een jaar geleden sloot haar werf aan het Steurgat, omdat het Rotterdamse bedrijf besloot haar activiteiten te concentreren in de Moerdijk. Achttien werknemers werden ontslagen. Het laatste kantoor van Van Oord in Werkendam, aan de Sasdijk, werd al meer dan 10 jaar geleden gesloopt. Zo herinnerde alleen nog de grafsteen van Govert van Oord op de begraafplaats aan het Laantje aan de grondlegger van het bedrijf. Maar met het standbeeld van de griendwerker - gemaakt door Jaap Hartman - blijft Van Oord toch verbonden met Werkendam.