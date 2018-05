Schuttevaer Premium ‘Wanstaltig' verbouwd schip weg uit Zwolse binnenstad Facebook

Een grondig verbouwd voormalig binnenvaartschip moet de stadsgracht van Zwolle verlaten. Ook het idee om het te vervangen door een Zweeds marineschip is van tafel. ‘Ik wil geen discussie meer over het schip dat er komt.'

1 / 1 Het verbouwde woonschip met op de achtergrond het appartementencomplex waar onder andere oud-schipper Ger Veuger woont. (Foto Michiel Satink) Het verbouwde woonschip met op de achtergrond het appartementencomplex waar onder andere oud-schipper Ger Veuger woont. (Foto Michiel Satink)

Door Michiel Satink

De ‘woonbootkwestie van Zwolle' begon eind 2014 na een noodlottig ongeval van de bewoner van het voormalige binnenvaartschip Berendina. De man gleed vermoedelijk in het donker in winterse omstandigheden uit, raakte te water en overleed. Het schip, een baggerschuit uit 1925, en ligplaats werden vervolgens gekocht door de Zwolse ondernemer Mark Wessels. De ligplaats werd vanwege nieuwbouw aan de kade echter verplaatst naar de overzijde van het water, achter een appartementencomplex aan de Schuttevaerkade. Op die plek lagen in de winter meestal oude binnenvaartschepen. ‘Het waren gepensioneerde schippers', weet oud-schipper Ger Veuger. Hij voer zelf jarenlang en genoot van het zicht vanuit zijn appartement op de schepen van zijn voormalige collega's. Deze schippers moesten wijken voor de ligplaats van de ondernemer. De bewoners vonden het prima dat de Berendina er kwam liggen. Maar de ondernemer stripte het en bouwde er vervolgens zelf een fantasiebouwwerk op, tot afschuw van de bewoners van het appartementencomplex. Ze spanden, met succes zoals het nu lijkt, een rechtszaak aan.

In die zaak kwam de Zwolse rechter midden april met een tussenuitspraak: de gemeente Zwolle heeft haar besluit om dit verbouwde schip in de gracht toe te staan, niet goed genomen. De gemeente liet eerder onderzoeksinstituut Het Oversticht bekijken of het schip aan de welstandseisen voldoet. Maar Het Oversticht heeft niet naar de voorschriften uit Zwolle's eigen ligplaatsenverordening gekeken, zo oordeelde de rechter. Ook blijkt niet dat rekening is gehouden met de bezwaren van de bewoners. Die zijn vooral verbolgen over de in hun ogen wanstaltige nieuwe hoge opbouw van het schip voor hun deur.

De gemeente moet een nieuwe beslissing nemen voordat de rechter met een eindvonnis komt. Maar ondernemer Mark Wessels wacht het eindoordeel niet af. ‘Ik verwacht dat mijn schip voor 1 september de stadsgracht uit moet. Met de gemeente ben ik al akkoord dat dit een aanvaardbare datum is.'

Met het los te koop zetten van schip en ligplaats dacht Wessels het probleem aan te pakken. Maar ook hier stak de gemeente een stokje voor: de ligplaats is niet los te verkopen. Dus ging Wessels op zoek naar een schip die de leeggekomen plek kan vullen. Hij kwam uit op de Hägern, een voormalige torpedobootjager van de Zweedse marine. Dit schip uit 1951 kwam in de jaren ‘80 naar Nederland. Het ligt momenteel nog in Hendrik Ido Ambacht waar het enkele jaren geleden grondig is verbouwd tot woonschip. De historie sprak Wessels aan. Veuger vindt het marineschip een verbetering ten opzichte van wat er nu ligt. ‘Maar een verrijking van de grachten met Nederlands cultureel erfgoed is het niet', zegt hij. En daar wees de welstandscommissie van de gemeente de ondernemer ook meteen op. Dus opnieuw stuitte Wessels dus op de regelgeving. ‘Er was twijfel over de oorspronkelijkheid van het schip. En ik wil geen discussie meer.' Reden voor Wessels nu op zoek te gaan naar een authentiek binnenvaartschip. Hij wil het inclusief ligplaats gaan verhuren.